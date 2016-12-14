Выполнение работы по разработке web-приложений

  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт1 заявка170 просмотров

Необходимо выполнить согласно методички (в приложении) 6 лабораторных работ:

Лабораторная работа №1. Разработка приложений с использованием сервлетов

Лабораторная работа №2. Разработка приложений с использованием Java Server Pages (JSP)

Лабораторная работа №3. JSP Standard Tag Library, JSP Expression Language

Лабораторная работа №4. Авторизация пользователя

Лабораторная работа №5. Работа с базой данных

Лабораторная работа №6. Журналирование и AJAX-запросы

В результате выполнения всех лабораторных работ должен получиться интернет-магазин, оформленный в едином стиле, поддерживающий локализацию, просмотр и заказ товаров.

Следует обратить внимание на оформление кода: должны в отдельных папках храниться рисунки, скрипты, файлы стилей, защищаемые паролем страницы и не защищаемые.

Оформлять программный код необходимо с использованием соглашений о стиле программирования на Java:

http://www.literateprogramming.com/javaconv.pdf

После успешного выполнения всех лабораторных работ исполнителю необходимо предоставить:

1. архив проекта со всеми исходными кодами;

2. архив БД;

3. «скриншоты» всех страниц web-приложения;

4. руководство пользователя интернет-магазина.

AJAXJava
8 лет назад
amorozzz
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров