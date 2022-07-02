Нужен специалист для выполнения работ по созданию рабочей документации для проектов по благоустройству территории частных участков. Чертежи в AutoCad, портфолио и опыт работы обязательны!

Работа удаленно, оплата сдельная. Нам все равно - где вы живете, какое у вас образование и сколько вам лет! Если вы профи, и умеете в срок делать красивые и грамотные чертежи - мы вас ждем!