Требуется разработать планировку земельного участка 3,5 га в горной Адыгее. Необходимо создать генплан для гостинично-оздоровительного комплекса, жилой усадьбы, паркового пространства и вилл. Включает определение площадей, расстановку зданий, проектирование подъездных и пешеходных дорожек, стоянок и озеленения. Взаимодействие с заказчиком для детальной проработки проекта.
Разработать генплан территории
Нужен специалист для выполнения работ по созданию рабочей документации для проектов по благоустройству территории частных участков. Чертежи в AutoCad, портфолио и опыт работы обязательны!
Работа удаленно, оплата сдельная. Нам все равно - где вы живете, какое у вас образование и сколько вам лет! Если вы профи, и умеете в срок делать красивые и грамотные чертежи - мы вас ждем!
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