Дизайн логотипа компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт52 заявки562 просмотра
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Компании ЗАО «Телеком-проект» требуется дизайн логотипа.

Область деятельности:

- информационные технологии

- телекоммуникационное проектирование

Лого должно отражать две эти идеи, более подробную информацию о деятельности компании можно почерпнуть тут: www.abcreg.ru

Логотип должен быть представлен как готовая работа в PSD файле. Качественная, многослойная, высокого разрешения.

При подаче заявки обязательно указывайте

1. стоимость вашей работы

2. примеры ваших прошлых работ по дизайну логотипов.

16 лет назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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