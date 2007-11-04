Дизайн логотипа компании

Компании ЗАО «Телеком-проект» требуется дизайн логотипа.

Область деятельности:

- информационные технологии

- телекоммуникационное проектирование

Лого должно отражать две эти идеи, более подробную информацию о деятельности компании можно почерпнуть тут: www.abcreg.ru

Логотип должен быть представлен как готовая работа в PSD файле. Качественная, многослойная, высокого разрешения.

При подаче заявки обязательно указывайте

1. стоимость вашей работы

2. примеры ваших прошлых работ по дизайну логотипов.