Логотип для промо группы

требуеся разработать логотип для интернет-повайдера "LinkLine", желательно учесть все самые позитивные ассоциации со счастьем, когда у тебя быстрый, доступный и никогда не глючащий интернет. оплата от 500 рублей и выше, в завсимости от качества дизайна. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, дорогие фрилансеры!
Стремительно развивающейся промо группе необходимо разработать логотип.
Сама идея уже есть, необходимо просто воплотить ее в программе Corel Draw.
Указывайте свои предложения.
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