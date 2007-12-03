Логотип для промо группы

От лица нашей промо-группы выражаю огромную благодарность студии веб-дизайна ImagineArtStudio за проделанную работу. Мы получили настоящее удовольствие и массу позитивных эмоций от сотрудничества с понимающими и отзывчивыми дизайнерами компании. При первой необходимости, мы непременно будем обращаться именно к Вам! С наилучшими пожеланиями, Николаев Г.В.