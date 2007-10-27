Разработка логотипа – срочно!

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт51 заявка518 просмотров
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требуеся разработать логотип для интернет-повайдера "LinkLine", желательно учесть все самые позитивные ассоциации со счастьем, когда у тебя быстрый, доступный и никогда не глючащий интернет. оплата от 500 рублей и выше, в завсимости от качества дизайна. превью обязательно.

16 лет назад
au1v2000
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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