Логотип для сайта

Остался очень доволен работай Анны, её чувством ответственноости, отношением к работе и конечно же результатом. Самые положительные впечатление оставило её умение преодолевать форс-мажорные обстоятельства в интересах клиента. Очень доволен результатом, который превзошёл все мои ожидания. Всегда считал, что к идеальному результату можно только стремиться, Анна же на деле доказала, что он вполне достижим. Я сам работал в сфере дизайна несколько лет и понял , что одно из важнейших качеств для дизайнера в данной работе - умение понять клиента. На самом деле восхищём профессионализмом и всем вышеперечисленным. Огромное спасибо за проделанную работу!!!