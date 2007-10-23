Логотип для образовательного учреждения (WEB)

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт39 заявок372 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен простой и оригинальный логотип для WEB проекта.

Образование в сфере НЛП.

-----

* В логотипе НЕ должно фигурировать аббревиатуры НЛП(NLP), это критично.

* Должен содержать как минимум пару разных смыслов в одном знаке

* один более-менее пошлый

* один приличный

* лого абстрактное

* только изображение без слов, слоганов и тому подобного

* все остальное, полигон для творчества дизайнера.

Ссылки на логотипы, которые по моему мнение хорошо сочетаются с тематикой сайта.

http://nlpcafe.ru/images/logo.gif

http://pickup.ru/img/logo.gif

http://rmes.ru/img/logo.gif

16 лет назад
animeshkaru
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен сексуальный логотипчик

    $50

    Нужен сексуальный вебдванольный логотипчик для сайта: http://msexy.ru/ Необходимо заменить на этом сайте существующий логотип: http://msexy.ru/themes/excited/images/logo.gif Логотип должен быть: 0. Сексуальный 1. лёгкий (желательно 20-30 кб, сейчас лого весит 5 кб) 2. Прозрачный? 3. Корректно отображаться в различных браузерах 4. Как то ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип в хорошем разрешении

    Нужно почистить логотип -левый верхний угол на сайте www.expomap.ru Не совсем понимаю, почему у него такая высокая пиксилезация - видимо из-за маленького разрешения. Пишите сумму и срок.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип для тур-фирмы

    $200

    Требуется логотип для туристической компании "Улёт". Требований нет, но есть пожелания: 1) Логотип должен быть креативным и качественным, как и название над которым он будет стоять. 2) По возможности, плюсом будет если этот логотип можно будет легко ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать логотип 293х70 по макету

    $12

    Всем добрый день. Необходимо сделать логотип 293х70 по макету. Макет в приложееном файле. Из чего он состоит: слева-домик, справа вверху-справочник недвижимости 24, справа внизу-www.s-24.ru Цветовая гамма (примерно): дом и слова справочник недвижимости и линия разделяющая справочник недвижимости ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип

    Логотип для людей, которые занимаются установкой антен, парабол и кабельного телевидения на дому. Логотип должен быть в 2х вариантах, скажем так, печатный вариант (для бланков, визиток, карточек или если его печатают в черно белом варианте) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Название и логотип группы компаний

    Необходимо разработать название и логотип которая является главной в группе компаний (3 шт). Направление деятельности - техническая безопасность (монтаж охранного оборудования, видеонаблюдения, систем контроля доступа и все что касается техники в области безопасности). Данная компания будет ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад