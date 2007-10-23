Логотип для образовательного учреждения (WEB)

Жду примеры работ и предложения. Лучше в аську 11 62 66 Бриф здесь http://intellsite.ru/brif.doc
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой и оригинальный логотип для WEB проекта.
Образование в сфере НЛП.
-----
* В логотипе НЕ должно фигурировать аббревиатуры НЛП(NLP), это критично.
* Должен содержать как минимум пару разных смыслов в одном знаке
* один более-менее пошлый
* один приличный
* лого абстрактное
* только изображение без слов, слоганов и тому подобного
* все остальное, полигон для творчества дизайнера.
Ссылки на логотипы, которые по моему мнение хорошо сочетаются с тематикой сайта.
http://nlpcafe.ru/images/logo.gif
- Похожие заказы
- $250Логотипы и Знаки59 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен сексуальный вебдванольный логотипчик для сайта: http://msexy.ru/ Необходимо заменить на этом сайте существующий логотип: http://msexy.ru/themes/excited/images/logo.gif Логотип должен быть: 0. Сексуальный 1. лёгкий (желательно 20-30 кб, сейчас лого весит 5 кб) 2. Прозрачный? 3. Корректно отображаться в различных браузерах 4. Как то ...Завершен16 лет назад
Срочно! предложение + цена + городЗавершен16 лет назад
Нужно почистить логотип -левый верхний угол на сайте www.expomap.ru Не совсем понимаю, почему у него такая высокая пиксилезация - видимо из-за маленького разрешения. Пишите сумму и срок.Завершен16 лет назад
- $200
Логотип для компании-производителя молодежной одежды. Более подрообную информацию передам выбранному исполнителю.Завершен16 лет назад
- $200
Требуется логотип для туристической компании "Улёт". Требований нет, но есть пожелания: 1) Логотип должен быть креативным и качественным, как и название над которым он будет стоять. 2) По возможности, плюсом будет если этот логотип можно будет легко ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $12
Всем добрый день. Необходимо сделать логотип 293х70 по макету. Макет в приложееном файле. Из чего он состоит: слева-домик, справа вверху-справочник недвижимости 24, справа внизу-www.s-24.ru Цветовая гамма (примерно): дом и слова справочник недвижимости и линия разделяющая справочник недвижимости ...Завершен16 лет назад
Логотип для людей, которые занимаются установкой антен, парабол и кабельного телевидения на дому. Логотип должен быть в 2х вариантах, скажем так, печатный вариант (для бланков, визиток, карточек или если его печатают в черно белом варианте) ...Завершен16 лет назад
- $50
Требуется создать логотип для портала о сетевой безопасности.Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать название и логотип которая является главной в группе компаний (3 шт). Направление деятельности - техническая безопасность (монтаж охранного оборудования, видеонаблюдения, систем контроля доступа и все что касается техники в области безопасности). Данная компания будет ...Завершен16 лет назад