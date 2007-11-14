Название и логотип группы компаний

Необходимо разработать название и логотип которая является главной в группе компаний (3 шт).

Направление деятельности - техническая безопасность (монтаж охранного оборудования, видеонаблюдения, систем контроля доступа и все что касается техники в области безопасности). Данная компания будет обьединять три независимые фирмы:

1) Охранное предприятие (физическая безопасность)

2) Непосредственно сама фирма под которую разрабатывается название (Техническая безопасность - монтаж данного оборудования)

3) фирма по оказанию консультационных услуг в области обеспечения безопасности бизнеса.