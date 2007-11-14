Название и логотип группы компаний

Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок322 просмотра
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Необходимо разработать название и логотип которая является главной в группе компаний (3 шт).

Направление деятельности - техническая безопасность (монтаж охранного оборудования, видеонаблюдения, систем контроля доступа и все что касается техники в области безопасности). Данная компания будет обьединять три независимые фирмы:

1) Охранное предприятие (физическая безопасность)

2) Непосредственно сама фирма под которую разрабатывается название (Техническая безопасность - монтаж данного оборудования)

3) фирма по оказанию консультационных услуг в области обеспечения безопасности бизнеса.

16 лет назад
GKrot
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
gelios_image
NaN лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$300
12 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Пунктуальный и внятный заказчик. Четко знает что хочет получить, уважительно относится к работе дизайнера и без промедления утверждает все этапы работы. Было очень приятно работать.
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