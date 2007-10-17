Логотип для компании Romika

И так, мне нужен современный, стильный, интересный логотип для компании, занимающейся оптовой продажей новогодней продукции (искусственные ели, шары, мешура, дождики, хлопушки и т.д.) китайскиго производства.

Запоминающийся, легко читающийся в двуязычном написании (рус, и англ) т.е. 1лого в двух вариантах)))

пожелания: передать ощущение праздника, волшебства, радости и счастья, только плиииз - без шариков, снежинок и дедов-отморозов. Не более трёх цветов, два из которых смежные)))

жду Ваших предложений на ящик [email protected]