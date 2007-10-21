Срочно отрисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок266 просмотров
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Есть логотип в jpeg, нужно его нарисовать в векторе.

Кто готов сейчас сделать, пишите стоимость.

16 лет назад
aleksandr-denys
Александр 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
camokat3
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
Сделал как я просил со всеми пожеланиями.
Приятно работать, все требования четко изложил, оплатил как и договаривались, советую!