Логотип для сайта.

Необходимо разработать красивый, эффектный логотип. В приложенном файле несколько неудачных попыток ..... Ближе те логотипы, которые 2 на одной странице, но и это далеко не профессионализм. Нужно, чтобы логотип был не просто лаконичным и отображающим информацию, но и ...