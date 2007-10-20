Логотип для сайта.

Необходимо разработать логотип для создаваемого сайта. Логотип должен легко пропечатываться на бумаге. Задание прикреплено в виде файла.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт web25.ru
Хочу логотип и возможно замечания по сайту.
Цены и идею логотипа писать тут.
Игорь.
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