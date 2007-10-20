Логотип для сайта.

Логотипы и ЗнакиЗавершен30 заявок371 просмотр
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Сайт web25.ru

Хочу логотип и возможно замечания по сайту.

Цены и идею логотипа писать тут.

Игорь.

Логотип для сайта
16 лет назад
Molodtsov
Игорь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
CreaGen
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
Отличный дизайнер. Сделал всё в сроки и самое главное красиво с качеством. Мой сайт pub25.ru там дизайн, который сделал он. Спасибо Андрей. Работодателям рекомендую этого работника!
evo
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$200
1 день
Сделал логотип. Всё устроило. Со сроками не тянул.
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