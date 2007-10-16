Разработать логотип

Необходимо разработать красивый, эффектный логотип.

В приложенном файле несколько неудачных попыток .....

Ближе те логотипы, которые 2 на одной странице, но и это далеко не профессионализм.

Нужно, чтобы логотип был не просто лаконичным и отображающим информацию, но и чувствовалась в нем Россия, "душу грел", и как само название "Печкин дом", вызывал приятные эмоции и улыбку.

Может мы бы и сами еще бы попробовали, но завтра нужно сдавать работу, поэтому надеюсь, что есть профессионалы.

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