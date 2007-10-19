Необходимо нарисовать шапку-логотип

Здравствуйте!

Наш сайт занимается подбором сотрудников для продажи билетов на концерты, матчи, фестивали и т.п.

Общий стиль сайта – деловой.

Задумка шапки-логотипа – слева кисть руки кладет билет в отверстие почтового ящика, справа из этого открытого ящика достают несколько билетов довольные люди.

Суть примерно такова. Больше деталей будем обговаривать непосредственно с исполнителем.

Спасибо.