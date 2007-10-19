Необходимо нарисовать шапку-логотип

Нужно два баннера. Тематика мобильные телефоны. Анимированные гифы! 10$ шт. Название проекта: Mobile-Legion Текст: Mobile review, phones, melodies, java games, jar, jad. Предпочтительные цвета: #B0DB04 черный и белый, т.е. #000000 #FFFFFF Работы присылайте на мыло [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Наш сайт занимается подбором сотрудников для продажи билетов на концерты, матчи, фестивали и т.п.
Общий стиль сайта – деловой.
Задумка шапки-логотипа – слева кисть руки кладет билет в отверстие почтового ящика, справа из этого открытого ящика достают несколько билетов довольные люди.
Суть примерно такова. Больше деталей будем обговаривать непосредственно с исполнителем.
Спасибо.
- Похожие заказы
- $20Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется создать логотип финансовой тематики, убедительная просьба указывать стоимость работы.Логотипы и Знаки55 заявокЗакрыт16 лет назад
- $4
Адрес: www.lasmylsoft.com. Логотип вверху, нужно разработать новый, примерно в таком же стиле и с другими словами: LasmylStudio.Завершен16 лет назад
- $50
Нужен логотип УкрАВТО в кривых (.ai или .cdr). Может у кого есть готовый? Оплата 20,00 грн., только по б/н, поэтому желательно фрилансер из Украины.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Название компании: "Максимум Стиль". Это название должно быть на логотипе. Компания предоставляет услуги: - евроремонта помещений - строительства и ремонта коттеджей Целевую аудиторию выделить сложно, так как компания предлагает как ремонт эконом-класса, так и высшего уровня. Основным цветом логотипа должен ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужен логотип для сайта, связанного с темой электрооборудования. Цветовая гамма синяя. Чтобы выиграть этот проект, необходимо представить набросок. Текст: Услуги Электрика, слоган: все об электрооборудовании, плюс графический элемент (рисунок), связанный с электрикой: вилки, розетки, ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен логотип для сети цветочных павильонов ,расположенных на центральных улицах.Название : ЦВЕТЫ 101 или 101 ЦВЕТЫ. Внешний вид павильонов в файле. Оплата происходит после выбора вашего дизайна. мой email : [email protected]Логотипы и Знаки55 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Необходимо разработать логотип компании. Направление деятельности: строительство ангаров + разработка и изготовление нестандартного оборудования. Название компании "Вектор-Крым" Уважаемые фрилансеры, оплата после утверждения грубого наброска. Присылайте ваши идеи на [email protected] Пишите цену и ссылки на портфолио. В личку ...Логотипы и Знаки60 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Создание логотипа для инвестиционной компании.Завершен16 лет назад
- $200
Доброе время суток. Требуется разработать логотип для компании Сканд (http://skand.ru/ru/index.thtml) В логотипе должна присутствовать надпись "СКАНД" на русском. цвета: синий-жёлтый (желательно) К конечному логотипу должны без проблем приставляться слова: сварка, крио, газ с соответствующими значками (например искра, снежинка и ...Логотипы и Знаки58 заявокЗакрыт16 лет назад