Разработка логотипа

$200
Логотипы и ЗнакиЗакрыт58 заявок539 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброе время суток.

Требуется разработать логотип для компании Сканд (http://skand.ru/ru/index.thtml)

В логотипе должна присутствовать надпись "СКАНД" на русском.

цвета: синий-жёлтый (желательно)

К конечному логотипу должны без проблем приставляться слова: сварка, крио, газ с соответствующими значками (например искра, снежинка и балон соответственно)

16 лет назад
L0gic
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад