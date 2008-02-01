Логотип для учебного центра

Отзыв о работе Дарьи Надо логотипом работало три человека, но только у Дарьи работа была интересной. Продолжил только с ней и через 1-2 недели (это 5-7 версия логотипа) получилось то, что оставили на доработку. Доработка прошла быстро. Логотип очень понравился. Рекомендую Дарью как креативного, толкового, дизайнера и просто как человека, с которым удобно работать. Директор Учебно-методического центра «Академ-Финанс» Кулишов Павел