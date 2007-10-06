Разработать логотип и "шапку" для сайта

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки166 просмотров
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Разработать логотип и верхнюю "шапку" для сайта www.seminars-in-home.com.

16 лет назад
Staspost
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
faG
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$15
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
заказчик грамотный, знает чего хочет - вообщем приятно работать +! оплата в срок и полностью.
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