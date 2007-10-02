Всем привет!

Необходимо сделать логотип для сайта некоммерческого проекта. Логотип должен быть анимированным и неанимированным. Идея такая (для анимированного): Есть объект А, есть объект Б. Объект Б стоит на объекте А. И когда объект Б начинает двигаться, объект А крутится.

Для неанимированного - просто статичная картинка того же самого. По размеру логотип наверное 3 на 3 см. Но это максимум.

Вот и все. Довольно таки просто для знающих людей, но для меня, к сожалению, сложно.

Ваши предложения и стоимость услуг присылайте пожалуйста.