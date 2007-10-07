Создать лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен33 заявки337 просмотров
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Срочно сделать логотип для фирмы которая занимается переводом з иностранных языков!!!

16 лет назад
artemnv
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
-web-art-
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Все выполнено на отлично! Четко выполняет все требования и пожелания заказчика. Рекомендую.