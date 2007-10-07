Создать лого

Для редизайна лого ищу человека с большим опытом создания логотипов для голландских компаний. Просьба выслать (ссылку на) портфолио на email info @ starikoff.com.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно сделать логотип для фирмы которая занимается переводом з иностранных языков!!!
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