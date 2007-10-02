Разработка логотипа хоккейной команды

Нужен логотип для хоккейной команды. Название "Ice Santas" (ледяные Санты (Санта-Клаусы)).

На логотипе должен быть изображен, соответственно, Санта-Клаус в какой-то динамичной позе (или фрагмент санта-Клауса, обрамленный в круг или какой-либо загнутый эллипс) приятной наружности и по-спортивному агрессивным лицом, возможно, с клюшкой или оленями и клюшкой. + Непосредственно само текстовое начертание.

Форма, на которой будет располагаться логотип прикреплена к данному проекту.

За ориентир можно брать логотипы ведущих хоккейных команд, в первую очередь НХЛ (ни в коем случае не российских, к сожалению).

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