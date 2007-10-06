Создание логотипа

Название компании: "Максимум Стиль". Это название должно быть на логотипе. Компания предоставляет услуги: - евроремонта помещений - строительства и ремонта коттеджей Целевую аудиторию выделить сложно, так как компания предлагает как ремонт эконом-класса, так и высшего уровня. Основным цветом логотипа должен ...