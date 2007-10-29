Логотип ремонтно-строительной компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен51 заявка509 просмотров
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Название компании: "Максимум Стиль".

Это название должно быть на логотипе.

Компания предоставляет услуги:

- евроремонта помещений

- строительства и ремонта коттеджей

Целевую аудиторию выделить сложно, так как компания предлагает как ремонт эконом-класса, так и высшего уровня.

Основным цветом логотипа должен быть: en.wikipedia.org/wiki/Sapphire_(color)

Допустимо также использование дополнительных цветов, но при этом следует учитывать, что на печатных и онлайн-материалах логотип планируется размещать на светло-желтом (или светло-бежевом) фоне, то есть используемые в логотипе дополнительные цвета должны гармонировать с указанным фоном.

Допустимо использование графического изображения дополнительно к тесту, предпочтительным является изображение домика (возможно на месте буквы "а" в слове "Максимум").

Один из вариантов концепции логотипа можно описать так: слово "Стиль" написано под словом "Максимум" таким образом, чтобы буквы верхнего слова сливались с буквами нижнего слова.

Впрочем, дизайнер может предложить и свою - более интересную - концепцию.

Дизайнер должен предоставить несколько вариантов эскизов логотипа на выбор.

Бюджет ровно $100. Предложения без ссылки на портфолио по логотипам не рассматриваются.

Спасибо.

16 лет назад
timewind
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Dias
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
Дизайнер сделал нам действительно необычный и интересный логотип!!! Как раз то, что нужно, чтобы фирме не затеряться среди серой массы шаблонных фирменных стилей.
Приятно было работать с этим заказчиком! Четкое ТЗ, адекватная реакция и своевременная выплата оговоренной суммы.Рекомендую +++
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