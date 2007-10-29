Логотип ремонтно-строительной компании

Название компании: "Максимум Стиль".

Это название должно быть на логотипе.

Компания предоставляет услуги:

- евроремонта помещений

- строительства и ремонта коттеджей

Целевую аудиторию выделить сложно, так как компания предлагает как ремонт эконом-класса, так и высшего уровня.

Основным цветом логотипа должен быть: en.wikipedia.org/wiki/Sapphire_(color)

Допустимо также использование дополнительных цветов, но при этом следует учитывать, что на печатных и онлайн-материалах логотип планируется размещать на светло-желтом (или светло-бежевом) фоне, то есть используемые в логотипе дополнительные цвета должны гармонировать с указанным фоном.

Допустимо использование графического изображения дополнительно к тесту, предпочтительным является изображение домика (возможно на месте буквы "а" в слове "Максимум").

Один из вариантов концепции логотипа можно описать так: слово "Стиль" написано под словом "Максимум" таким образом, чтобы буквы верхнего слова сливались с буквами нижнего слова.

Впрочем, дизайнер может предложить и свою - более интересную - концепцию.

Дизайнер должен предоставить несколько вариантов эскизов логотипа на выбор.

Бюджет ровно $100. Предложения без ссылки на портфолио по логотипам не рассматриваются.

Спасибо.