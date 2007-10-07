Создание логотипа

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок341 просмотр
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Создание логотипа для инвестиционной компании.

16 лет назад
privnev
Гость 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
evo
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$300
1 день
Отличная работа! Все было сделано быстро и качественно. Первый вариант (который в дальнейшем и выбрали) был получен уже через полчаса! Спасибо за работу!
Гуд... Никаких притензий (!)