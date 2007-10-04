Требуется логотип

Для редизайна лого ищу человека с большим опытом создания логотипов для голландских компаний. Просьба выслать (ссылку на) портфолио на email info @ starikoff.com.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для сети цветочных павильонов ,расположенных на центральных улицах.Название : ЦВЕТЫ 101 или 101 ЦВЕТЫ.
Внешний вид павильонов в файле.
Оплата происходит после выбора вашего дизайна.
мой email : [email protected]
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