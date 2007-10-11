Разработка логотипа

Нужен логотип УкрАВТО в кривых (.ai или .cdr). Может у кого есть готовый? Оплата 20,00 грн., только по б/н, поэтому желательно фрилансер из Украины.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адрес: www.lasmylsoft.com. Логотип вверху, нужно разработать новый, примерно в таком же стиле и с другими словами: LasmylStudio.
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