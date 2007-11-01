Необходимо разработать логотип (Электромонтаж)

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен55 заявок564 просмотра
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Необходимо разработать логотип для создаваемого сайта. Логотип должен легко пропечатываться на бумаге. Задание прикреплено в виде файла.

16 лет назад
setupsite
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранные исполнители
Ka-ya
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$100
Все выполнено быстро и качественно, учтены все детали и доработки. Остались довольны сотрудничеством! Будем обращаться еще!
Приступила к выполнению задания, которое бросил Васильев Алексей Борисович (FindAngel) , получила 50% предоплату. Заказчик корректен и понятен в общении, выдвигает обоснованные в требованиях к качеству. Я осталась довольна работой с заказчиком.
FindAngel
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
Человек работает по принципу, собираю все предложения, отвечаю всем и на все. - “Набираю максимум, потом выбираю по вознаграждению за выполненную работу!” Попросил закрыть проект на него, сообщил о старте рабочего процесса и пропал. Ни одно попытки выйти на контакт за 7 дней. Возможно, он и является хорошим специалистом, но человек крайне не надежный! Проект передали более ответственному исполнителю. Человек намерено гадит всем, кто пишет отрицательные отзывы в контакты. Мотивируя: "Предлагаю убрать отрицательные отзывы - ни тебе ни мне они не нужны." Ни каких предоплат не требовал, согласился на все наши условия, все сделали, как попросил. В итоге, пропал, работа не выполнена! Теперь оправдывается! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, НЕ ТОЛЬКО РАБОТЫ НЕ ВЫПОЛНИТ, НО ЕЩЕ И РЕПУТАЦИЮ ПОДПОРТИТ!
Вообще не понимаю отрицательных отзывов без предоплаты. Насторожило то, что о предоплате не было и слова и пришлось вам два раза говорить чтобы вы закрыли проект на меня. Получить работу (качественную, как видно из портфолио) а потом выбивать из вас деньги... Не времени. Простите. PS: молодой и хамовитый!
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