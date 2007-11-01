Необходимо разработать логотип (Электромонтаж)

Человек работает по принципу, собираю все предложения, отвечаю всем и на все. - “Набираю максимум, потом выбираю по вознаграждению за выполненную работу!” Попросил закрыть проект на него, сообщил о старте рабочего процесса и пропал. Ни одно попытки выйти на контакт за 7 дней. Возможно, он и является хорошим специалистом, но человек крайне не надежный! Проект передали более ответственному исполнителю. Человек намерено гадит всем, кто пишет отрицательные отзывы в контакты. Мотивируя: "Предлагаю убрать отрицательные отзывы - ни тебе ни мне они не нужны." Ни каких предоплат не требовал, согласился на все наши условия, все сделали, как попросил. В итоге, пропал, работа не выполнена! Теперь оправдывается! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, НЕ ТОЛЬКО РАБОТЫ НЕ ВЫПОЛНИТ, НО ЕЩЕ И РЕПУТАЦИЮ ПОДПОРТИТ!