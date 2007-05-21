Продуманный дизайн сайтов и яркие логотипы
Мои принципы:
— Высокое качество работы
— Продуманность дизайна от структуры до мелочей
— Ответственный подход и соблюдение сроков
— Помощь в составлении ТЗ и формулировке требований
— Работа на результат
Я рисую дизайн сайтов, который помогает решить поставленные перед пользователем задачи – легко найти нужную информацию, купить товар, сделать звонок. Интерфейс сайтов удобен для пользователей и продуман до мелочей.
Кроме того я занимаюсь разработкой логотипов, которые становятся ярким и запоминающимся лицом компании, формирующим серьезный имидж и вызывающим доверие ваших клиентов.
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Портфолио
- Лендинг пейдж компании "Автовышка"146 просмотров
- Сборник логотипов157 просмотров
- Редизайн ka-ya.ru125 просмотров
- Деловая сеть Реквизитка - главная страница105 просмотров
- Агенство интернет рекламы Пик Медиа155 просмотров
- Компания Росгазтеплострой109 просмотров
- Верничи - декоративные краски и покрытия127 просмотров
- Kitaimed.ru - препараты китайской медицины151 просмотр
- Система онлайн дневников154 просмотра
- Abqari.net - Тесты для школьников205 просмотров
- Hard-BBS.ru169 просмотров
- Carssure.com224 просмотра
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за хорошую работу
$100
10 баллов
16 лет назад
Все выполнено быстро и качественно, учтены все детали и доработки. Остались довольны сотрудничеством! Будем обращаться еще!
Ответный отзыв
Приступила к выполнению задания, которое бросил Васильев Алексей Борисович (FindAngel) , получила 50% предоплату. Заказчик корректен и понятен в общении, выдвигает обоснованные в требованиях к качеству. Я осталась довольна работой с заказчиком.
$300
10 баллов
16 лет назад
Все отлично! Быстро качественно, все объяснила, подсказала. Вобщем работать было очень приятно. Настоящий профессионал, советую всем!
Ответный отзыв
Отлично поработали
$50
10 баллов
17 лет назад
Работа очень понравилась, выполнена быстро и качественно. Если понадобится что-то подобное ещё раз, обращусь обязательно.
$100
10 баллов
17 лет назад
Отлично сработались! Все замечательно получилось, даже помогла с переводами текстов! Надеюсь, будем работать и в дальнейшем! Спасибо!:)
Ответный отзыв
Вернись, я все прощу!!! )))))))