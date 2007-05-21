Ka-ya

Екатерина Шелопугина Ka-ya

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Продуманный дизайн сайтов и яркие логотипы

Мои принципы:

— Высокое качество работы

— Продуманность дизайна от структуры до мелочей

— Ответственный подход и соблюдение сроков

— Помощь в составлении ТЗ и формулировке требований

— Работа на результат

Я рисую дизайн сайтов, который помогает решить поставленные перед пользователем задачи – легко найти нужную информацию, купить товар, сделать звонок. Интерфейс сайтов удобен для пользователей и продуман до мелочей.

Кроме того я занимаюсь разработкой логотипов, которые становятся ярким и запоминающимся лицом компании, формирующим серьезный имидж и вызывающим доверие ваших клиентов.

Дизайн сайта
Портфолио
Отзывы заказчиков
CupIvan
Иван 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
$70
10 баллов
15 лет назад
Разработать дизайн сайта-визитки
Спасибо за хорошую работу
setupsite
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)
$100
10 баллов
16 лет назад
Необходимо разработать логотип (Электромонтаж)
Все выполнено быстро и качественно, учтены все детали и доработки. Остались довольны сотрудничеством! Будем обращаться еще!
Приступила к выполнению задания, которое бросил Васильев Алексей Борисович (FindAngel) , получила 50% предоплату. Заказчик корректен и понятен в общении, выдвигает обоснованные в требованиях к качеству. Я осталась довольна работой с заказчиком.
Ответный отзыв
egor102
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$300
10 баллов
16 лет назад
Сайт обмена смс сообщений на webmoney
Все отлично! Быстро качественно, все объяснила, подсказала. Вобщем работать было очень приятно. Настоящий профессионал, советую всем!
Отлично поработали
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keymaster
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Редизайн домашней страницы
Работа очень понравилась, выполнена быстро и качественно. Если понадобится что-то подобное ещё раз, обращусь обязательно.
advokt
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Создание дизайна и сборка сайта
Отлично сработались! Все замечательно получилось, даже помогла с переводами текстов! Надеюсь, будем работать и в дальнейшем! Спасибо!:)
Вернись, я все прощу!!! )))))))
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