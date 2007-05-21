Продуманный дизайн сайтов и яркие логотипы

Мои принципы:

— Высокое качество работы

— Продуманность дизайна от структуры до мелочей

— Ответственный подход и соблюдение сроков

— Помощь в составлении ТЗ и формулировке требований

— Работа на результат

Я рисую дизайн сайтов, который помогает решить поставленные перед пользователем задачи – легко найти нужную информацию, купить товар, сделать звонок. Интерфейс сайтов удобен для пользователей и продуман до мелочей.

Кроме того я занимаюсь разработкой логотипов, которые становятся ярким и запоминающимся лицом компании, формирующим серьезный имидж и вызывающим доверие ваших клиентов.