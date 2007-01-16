Нужно поднять ТИЦ 19 сайтам (см. ниже) до 10-30. Возможные варианты? www.aerofobia.ru www.comandtv.ru www.lcparitet.ru www.mbcomand.ru www.napumem.ru www.ocpct.ru www.osrst.ru www.regf.ru www.lics.ru www.rossanepid.ru www.rostandart.ru (.com, .info, .net, .org, .su) www.vsgid.ru www.ttmb.ru www.r-st.ru
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо продвижение сайта в поисковиках. В основном Яндекс ТОП 10 Вопросы: 1. Цена вопроса 2. Оплата (нас устраивает только!!! оплата за результат, извините, но уже обжигались...) Гарантия нашей оплаты - стабильность нашей фирмы. Любые договоры, безопасная сделка. Можете подъехать в офис нашей фирмы ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать ФОРУМ с защитой от спама и разместить на сайте с учетом дизайна. Предложение, пожалуйста, присылайте с примерами работы.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Описание во вложенном файле Безопасная сделка или наличкаЛоготипы и Знаки46 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть готовая база данных (клиентская база) на основе Microsoft Access. Нужно ее переделать (оболочку) в соответствии с тех. заданием. Данная работа ТОЛЬКО с личным присутствием (г.Москва) с доработкой по мере необходимости.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть дизайн, нужно собрать сайт. 3-5 страниц. Пожалуйста, только адекватные предложения по цене! И сроки!HTML-верстка43 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо продвижение сайта в поисковиках. ТОП 10 Вопросы: 1. Цена вопроса 2. Оплата (нас устраивает только оплата за результат, извините, но уже обжигались...) Гарантия нашей оплаты - стабильность нашей фирмы. Можете подъехать в офис нашей фирмы в Москве - м.Пролетарская Ключевые слова ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт17 лет назад
Срочно нужно сделать перевод с англ. на русский тех. описания. Текст - в файле Подробности - по мейлуПереводы44 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен срочный перевод тех. описания Отзывы, опыт - обязательны В дальнейшем возможно постоянное сотрудничествоПереводы5 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создание простого HTML сайта с наполнением (предоставляется) Нужен дизайн и сборка От 3 до 10 страниц. Примерный дизайн http://www.gost.ru/ Компания занимается сертификацией. Ждем предложенийДизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо собрать сайт. То есть основной сайт - www.paritas.ru, нужно с него всю информацию снять и положить на другой дизайн. Основной сайт написан в html, новый нужно сделать в php, сделать туда форум и поик по ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо продвижение сайта в поисковиках (Яндекс, Рамблер, Гугл). 1-10 место Вопросы: 1. Цена вопроса 2. Оплата (нас устраивает только оплата за результат, извините, но уже обжигались...) Ключевые слова во вложенном файле.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт18 лет назад
Создание сайта с нашим дизайном (уже есть) и двумя админками. Подробное описание сайта вышлем при получении предложения.Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт18 лет назад
Данная тема уже обсуждалась, нужно то-же самое, кроме прав на скрипт!!! Cкрипт, который бы максимально облегчил работу веб-мастера по обмену ссылками и их мониторинга. Назовите требуемый бюджет и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад