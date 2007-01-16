advokt

Гость advokt

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поднятие ТИЦ 19 сайтов

    Нужно поднять ТИЦ 19 сайтам (см. ниже) до 10-30. Возможные варианты? www.aerofobia.ru www.comandtv.ru www.lcparitet.ru www.mbcomand.ru www.napumem.ru www.ocpct.ru www.osrst.ru www.regf.ru www.lics.ru www.rossanepid.ru www.rostandart.ru (.com, .info, .net, .org, .su) www.vsgid.ru www.ttmb.ru www.r-st.ru

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта

    Необходимо продвижение сайта в поисковиках. В основном Яндекс ТОП 10 Вопросы: 1. Цена вопроса 2. Оплата (нас устраивает только!!! оплата за результат, извините, но уже обжигались...) Гарантия нашей оплаты - стабильность нашей фирмы. Любые договоры, безопасная сделка. Можете подъехать в офис нашей фирмы ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Форум с защитой от спама

    Необходимо создать ФОРУМ с защитой от спама и разместить на сайте с учетом дизайна. Предложение, пожалуйста, присылайте с примерами работы.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оболочка базы в Microsoft access - переработка

    Есть готовая база данных (клиентская база) на основе Microsoft Access. Нужно ее переделать (оболочку) в соответствии с тех. заданием. Данная работа ТОЛЬКО с личным присутствием (г.Москва) с доработкой по мере необходимости.

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • HTML сборка сайта

    Есть дизайн, нужно собрать сайт. 3-5 страниц. Пожалуйста, только адекватные предложения по цене! И сроки!

    HTML
    HTML-верстка43 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Необходимо продвижение сайта в поисковиках. ТОП 10 Вопросы: 1. Цена вопроса 2. Оплата (нас устраивает только оплата за результат, извините, но уже обжигались...) Гарантия нашей оплаты - стабильность нашей фирмы. Можете подъехать в офис нашей фирмы в Москве - м.Пролетарская Ключевые слова ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод тех. текстов

    Нужен срочный перевод тех. описания Отзывы, опыт - обязательны В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание дизайна и сборка сайта

    Необходимо создание простого HTML сайта с наполнением (предоставляется) Нужен дизайн и сборка От 3 до 10 страниц. Примерный дизайн http://www.gost.ru/ Компания занимается сертификацией. Ждем предложений

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Необходимо собрать сайт

    Необходимо собрать сайт. То есть основной сайт - www.paritas.ru, нужно с него всю информацию снять и положить на другой дизайн. Основной сайт написан в html, новый нужно сделать в php, сделать туда форум и поик по ...

    PHPHTML
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Необходимо продвижение сайта в поисковиках (Яндекс, Рамблер, Гугл). 1-10 место Вопросы: 1. Цена вопроса 2. Оплата (нас устраивает только оплата за результат, извините, но уже обжигались...) Ключевые слова во вложенном файле.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание сайта

    Создание сайта с нашим дизайном (уже есть) и двумя админками. Подробное описание сайта вышлем при получении предложения.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Скрипт каталога ссылок.

    Данная тема уже обсуждалась, нужно то-же самое, кроме прав на скрипт!!! Cкрипт, который бы максимально облегчил работу веб-мастера по обмену ссылками и их мониторинга. Назовите требуемый бюджет и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ka-ya
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Создание дизайна и сборка сайта
Вернись, я все прощу!!! )))))))
Отлично сработались! Все замечательно получилось, даже помогла с переводами текстов! Надеюсь, будем работать и в дальнейшем! Спасибо!:)
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spad
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
18 лет назад
Скрипт каталога ссылок.
Отличный заказчик!!! Встретились, час общения и все готово. Он получил требуемый скрипт, я - оплату. Спасибо!
Отлично сделаная работа! Получилось даже больше того, что хотелось изначально. Разумные цена за конкретные сроки
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