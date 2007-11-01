Логотип для сайта

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен54 заявки515 просмотров
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Требуется изготовить логотип для сайта http://www.1253322.ru/

Надо втиснутся в размер 272 х 56

Логотип для сайта
16 лет назад
emifors
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
SentinelM
Marina Sentinel 
42 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
Было приятно работать, был достигнут желаемый результат, особенно если учитывать что не знаешь чего шочешь. Спасибо за работу.
Было приятно и легко работать. Всегда на связи, отзывчив - что очень важно в процессе разработки. Договорённость была соблюдена. Буду рада новому сотрудничеству. Удачи!
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