Логотип для сайта

Есть магазинчик market.visboo.com с дебильной шапкой. Надо сделать нормальную шапку, не такую большую (наверное в четверть от текущей) плюс с учетом того что она будет растянута по всей ширине экрана. Плюс надо сделать нормальный логотип Visboo ...