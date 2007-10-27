Логотип + шапка для сайта

# 1 — $

Есть магазинчик market.visboo.com с дебильной шапкой. Надо сделать нормальную шапку, не такую большую (наверное в четверть от текущей)

плюс с учетом того что она будет растянута по всей ширине экрана. Плюс надо сделать нормальный логотип Visboo market.

Возможно просто красиво нарисовать надпись.

HINT: тематика сайта, виртуальная вселенная secondlife.com, продажа игровых товаров.

Аналоги: shop.onrez.com, slexchange.com

*Заново публикую проект, так как предыдущий единственный выбранный конкурсант за неделю вообще ничего не показал

и пропал*