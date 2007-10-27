Логотип + шапка для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки702 просмотра
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#1$

Есть магазинчик market.visboo.com с дебильной шапкой. Надо сделать нормальную шапку, не такую большую (наверное в четверть от текущей)

плюс с учетом того что она будет растянута по всей ширине экрана. Плюс надо сделать нормальный логотип Visboo market.

Возможно просто красиво нарисовать надпись.

HINT: тематика сайта, виртуальная вселенная secondlife.com, продажа игровых товаров.

Аналоги: shop.onrez.com, slexchange.com

*Заново публикую проект, так как предыдущий единственный выбранный конкурсант за неделю вообще ничего не показал

и пропал*

16 лет назад
AFprojects
Aртём 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Победитель конкурса
JRF
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
Очень быстро и профессионально сделал шапку и лого для сайта. Исправлял все на ходу, действительно быстро. Стойко выдержал все мои капризы по переделкам. Спасибо.
Артем всегда на связи, ни каких проблем с оплатой. Будем сотрудничать и в будующем. Только положительные рекомендации.
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JRF
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
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