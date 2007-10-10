Логотип (эмблема) для автоклуба

Здравствуйте! Наш сайт занимается подбором сотрудников для продажи билетов на концерты, матчи, фестивали и т.п. Общий стиль сайта – деловой. Задумка шапки-логотипа – слева кисть руки кладет билет в отверстие почтового ящика, справа из этого открытого ящика достают ...
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Необходимо разработать логотип для автоклуба внедорожных приключений. Название, а также дополнительная информация будет предоставлена.
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