Mеню и логотип для сайта

Хорошее отношение к заказчику не просто как к клиенту, но и как к человеку! Умение чувствовать, что хочет заказчик (даже если он сам не знает, что хочет)). Внимательное и аккуратное отношение к работе! Сама работа сделана красиво быстро и качественно! Я очень доволен! :)