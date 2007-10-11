Логотип для Знакомьтесь.ком

$30
Логотипы и ЗнакиЗакрыт35 заявок398 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен логотип для сайта Знакомьтесь.ком . Ширина - 990 , высота - 100-150 ... простенький, без наворотов.

16 лет назад
parMaster
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Логотип + шапка для сайта

    Есть магазинчик market.visboo.com с дебильной шапкой. Надо сделать нормальную шапку, не такую большую (наверное в четверть от текущей) плюс с учетом того что она будет растянута по всей ширине экрана. Плюс надо сделать нормальный логотип Visboo ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходимо нарисовать шапку-логотип

    $100

    Здравствуйте! Наш сайт занимается подбором сотрудников для продажи билетов на концерты, матчи, фестивали и т.п. Общий стиль сайта – деловой. Задумка шапки-логотипа – слева кисть руки кладет билет в отверстие почтового ящика, справа из этого открытого ящика достают ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Mеню и логотип для сайта

    $20

    Нужна помощь в создании логотипа и верхнего графического меню для сайта (расположение приблизительно такое же, как на этом ресурсе). Бюджет небольшой (сколько уж можем заплатить), однако требований драконовских нет – можно использовать любую готовую графику, ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужно сделать логотип

    $50

    Нужно сделать лого для сайта http://www.stroika32.ru (левый верхний угол) просто и красиво! оплата по web money - от 150 руб. по результам работы есть предложения сделать дизайн сайта!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • 2 логотипа 88х33 и 468x60

    $20

    Нужно два баннера. Тематика мобильные телефоны. Анимированные гифы! 10$ шт. Название проекта: Mobile-Legion Текст: Mobile review, phones, melodies, java games, jar, jad. Предпочтительные цвета: #B0DB04 черный и белый, т.е. #000000 #FFFFFF Работы присылайте на мыло [email protected]

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад