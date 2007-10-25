Создать логотип для инет магазина.

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка489 просмотров
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Необходимо создать логотип для магазина http://eshop.crimea.ua

Основные пожелания к логотипу:

-прозрачный фон;

-современный стиль;

-графический символ в логотипе (например тележка как в существующем);

-оригинальность, узнаваемость.

16 лет назад
akisoft
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Aoyagi
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$10
Остался очень доволен сотрудничеством с Настей. Логотип выполнен профессионально, качественно и быстро. Несомненно, обращусь к ней в следующий раз с подобными проектами. Highly reccomended! *****
Очень понравилось работать с Алексеем. Все задачи были поставлены четко и ясно, кроме того, понимала данного заказчика с полуслова. А также общаться было приятно. Как я считаю, отлично поработали :) В дальнейшем буду очень рада, если Алексей будет обращаться ко мне с какими либо заданиями или вопросами. В общем, у меня только положительные эмоции от этой работы. Рекомендую! Рекомендую!
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