Создать логотип для инет магазина.

Очень понравилось работать с Алексеем. Все задачи были поставлены четко и ясно, кроме того, понимала данного заказчика с полуслова. А также общаться было приятно. Как я считаю, отлично поработали :) В дальнейшем буду очень рада, если Алексей будет обращаться ко мне с какими либо заданиями или вопросами. В общем, у меня только положительные эмоции от этой работы. Рекомендую! Рекомендую!