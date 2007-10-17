Логотип газеты(графическое решениесловесного знака

Логотипы и ЗнакиЗакрыт33 заявки723 просмотра
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Название газеты Информкурьер-реклама Основные пожелания к логотипу:

-оригинальность, узнаваемость Приглашаются молодые и талантливые.(Газета бумажная) черно-белаяЖелательно обыграть слово реклама.

16 лет назад
kolocowck
65 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад