Разработка логотипа для агентства недвижимости

Логотипы и ЗнакиЗакрыт77 заявок586 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать логотип агентства недвижимости.

Логотип должен отражать название компании - «Гарантия». Тип деятельности - работа с недвижимостью. Быть международным - без кириллических букв и желательно без букв вообще. Отсутствие острых углов. Ждем Ваши предложения. Рассмотрим все варианты.

16 лет назад
shalimovvs
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад