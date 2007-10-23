Логотип транспортной компании

Требуется разработать дизайн логотипа фирмы. О фирме:

"Предприятие называется ООО "ЭСКОРТ". Основными видами деятельности являются организация сопровождения крупногабаритных и тяжеловесных грузов по линии ГИБДД по всем регионам России, оформление разрешительной документации на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов."

Логотип должен быть представлен в формате cdr, срок - 2 дня, цена $30.

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