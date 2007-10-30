Нужен логотип для бизнес портала

Необходимо разработать логотип для создаваемого сайта. Логотип должен легко пропечатываться на бумаге. Задание прикреплено в виде файла.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно разработать логотип для бизнес портала.
Основное направление портала - бизнес, биржа, финансы, и т.д. все что связанно с бизнесом.
h t t p : / / f i r s t b p . r u / _ i n d e x . h t m l
Логотип должен хорошо смотрется на этом сайте.
Слоган - Первый бизнес портал.
Лого должен соответствовать бизнес уровню и держать статус сайта :).
Нужно хорошее качетсвенное лого.
Заранее спасибо.
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