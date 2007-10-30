Нужен логотип для бизнес портала

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен45 заявок470 просмотров
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Добрый день.

Нужно разработать логотип для бизнес портала.

Основное направление портала - бизнес, биржа, финансы, и т.д. все что связанно с бизнесом.

h t t p : / / f i r s t b p . r u / _ i n d e x . h t m l

Логотип должен хорошо смотрется на этом сайте.

Слоган - Первый бизнес портал.

Лого должен соответствовать бизнес уровню и держать статус сайта :).

Нужно хорошее качетсвенное лого.

Заранее спасибо.

16 лет назад
soloweb
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Спасибо! Сделал то что надо было :)
Только положительные эмоции!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, буду рад, новым проектам!