Логотип (эмблема) для внедорожного автоклуба

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип для автоклуба внедорожных приключений.
Проводится конкурс. Будут выбраны заинтересующие исполнители. Через сервис Weblancer будут оплачены представленные варианты, победителю будет выплачено 150$.
Название клуба и небольшой бриф будет выслан в личку выбранным исполнителям.
В случае отсутствия портфолио исполнитель в конкурс будет выбран только с нулевой стоимостью участия (сумма, которую получает исполнитель, если он не будет выбран победителем)
Дополнение №1 (25.10.07).
Уважаемые участники конкурса и желающие в нем поучаствовать!
Свои работы можно присылать до 10-00 29.10.07 (понедельник).
В понедельник до конца дня будет определен победитель.
Желающие присылать работы на емайл могут это сделать на [email protected]
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