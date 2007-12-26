Логотип (эмблема) для внедорожного автоклуба

# 1 — $

Необходимо разработать логотип для автоклуба внедорожных приключений.

Проводится конкурс. Будут выбраны заинтересующие исполнители. Через сервис Weblancer будут оплачены представленные варианты, победителю будет выплачено 150$.

Название клуба и небольшой бриф будет выслан в личку выбранным исполнителям.

В случае отсутствия портфолио исполнитель в конкурс будет выбран только с нулевой стоимостью участия (сумма, которую получает исполнитель, если он не будет выбран победителем)

Дополнение №1 (25.10.07).

Уважаемые участники конкурса и желающие в нем поучаствовать!

Свои работы можно присылать до 10-00 29.10.07 (понедельник).

В понедельник до конца дня будет определен победитель.

Желающие присылать работы на емайл могут это сделать на [email protected]