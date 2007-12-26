Логотип (эмблема) для внедорожного автоклуба

$150
Логотипы и ЗнакиЗавершен32 заявки1664 просмотра
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#1$

Необходимо разработать логотип для автоклуба внедорожных приключений.

Проводится конкурс. Будут выбраны заинтересующие исполнители. Через сервис Weblancer будут оплачены представленные варианты, победителю будет выплачено 150$.

Название клуба и небольшой бриф будет выслан в личку выбранным исполнителям.

В случае отсутствия портфолио исполнитель в конкурс будет выбран только с нулевой стоимостью участия (сумма, которую получает исполнитель, если он не будет выбран победителем)

Дополнение №1 (25.10.07).

Уважаемые участники конкурса и желающие в нем поучаствовать!

Свои работы можно присылать до 10-00 29.10.07 (понедельник).

В понедельник до конца дня будет определен победитель.

Желающие присылать работы на емайл могут это сделать на [email protected]

16 лет назад
stasafon
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победители конкурса
greendark
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
Григорий быстро и четко выполнил работу по логотипу. Работа получилась стильная, соответствующая требованиям задания. Скорость исполнения очень понравилась - быстро и в нескольких вариациях.
Станислав проявил себя как ответственный и надежный заказчик, давал четкие указания и рекомендации, работой с этим человеком доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничиство.
alecoss
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
Алексей достаточно оперативно сработал по созданию логотипа и фирменного стиля. В конкурсе представил несколько интересных вариантов. В процессе доработок оперативно и инициативно вносил коррективы. В конце проекта, под новые требования быстро доработал варианты фирменного стиля. Работа и процесс взаимодействия понравились.
Заявки фрилансеров
greendark
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
alecoss
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад