Логотип для дизайн-студии

$500
Логотипы и ЗнакиЗакрыт61 заявка523 просмотра
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Здравствуйте уважаемые дизайнеры.

Нужно разработать логотип для нашей дизайн-студии.

Направление – полиграфия, веб-проекты.

Требования к логотипу высокие. Нужно стильно, кратко и образно выразить глубокий смысл названия.

А главное – профессионально.

Более подробное ТЗ вышлем при контакте.

Благодарю.

16 лет назад
allga
Ольга 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад