Логотип для дизайн-студии

Необходимо разработать логотип для автоклуба внедорожных приключений. Проводится конкурс. Будут выбраны заинтересующие исполнители. Через сервис Weblancer будут оплачены представленные варианты, победителю будет выплачено 150$. Название клуба и небольшой бриф будет выслан в личку выбранным исполнителям. В случае ...