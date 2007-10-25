Обрисовать логотип в векторе

Необходимо разработать логотип для автоклуба внедорожных приключений. Проводится конкурс. Будут выбраны заинтересующие исполнители. Через сервис Weblancer будут оплачены представленные варианты, победителю будет выплачено 150$. Название клуба и небольшой бриф будет выслан в личку выбранным исполнителям. В случае ...
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