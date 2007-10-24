Логотип в хорошем разрешении

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок179 просмотров
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Нужно почистить логотип -левый верхний угол на сайте www.expomap.ru

Не совсем понимаю, почему у него такая высокая пиксилезация - видимо из-за маленького разрешения.

Пишите сумму и срок.

16 лет назад
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
WKF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
Спасибо за отлично переделанный логотипчик. Рекомендую! :)
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