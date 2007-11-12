Логотип для людей, которые занимаются установкой антен, парабол и кабельного телевидения на дому. Логотип должен быть в 2х вариантах, скажем так, печатный вариант (для бланков, визиток, карточек или если его печатают в черно белом варианте) и один для Веб сайта т.е. более обьемный и насыщенный. А более подробное описание что и по чем, вы узнаете по переписке.