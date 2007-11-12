Необходимо разработать логотип для автоклуба внедорожных приключений. Проводится конкурс. Будут выбраны заинтересующие исполнители. Через сервис Weblancer будут оплачены представленные варианты, победителю будет выплачено 150$. Название клуба и небольшой бриф будет выслан в личку выбранным исполнителям. В случае ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип для людей, которые занимаются установкой антен, парабол и кабельного телевидения на дому. Логотип должен быть в 2х вариантах, скажем так, печатный вариант (для бланков, визиток, карточек или если его печатают в черно белом варианте) и один для Веб сайта т.е. более обьемный и насыщенный. А более подробное описание что и по чем, вы узнаете по переписке.
- Похожие заказы
- $150Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Название газеты ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать название и логотип которая является главной в группе компаний (3 шт). Направление деятельности - техническая безопасность (монтаж охранного оборудования, видеонаблюдения, систем контроля доступа и все что касается техники в области безопасности). Данная компания будет ...Завершен16 лет назад
- $500
Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Нужно разработать логотип для нашей дизайн-студии. Направление – полиграфия, веб-проекты. Требования к логотипу высокие. Нужно стильно, кратко и образно выразить глубокий смысл названия. А главное – профессионально. Более подробное ТЗ вышлем при контакте. Благодарю.Логотипы и Знаки61 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
И так, мне нужен современный, стильный, интересный логотип для компании, занимающейся оптовой продажей новогодней продукции (искусственные ели, шары, мешура, дождики, хлопушки и т.д.) китайскиго производства. Запоминающийся, легко читающийся в двуязычном написании (рус, и англ) т.е. 1лого ...Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Требуется разработать дизайн логотипа фирмы. О фирме: "Предприятие называется ООО "ЭСКОРТ". Основными видами деятельности являются организация сопровождения крупногабаритных и тяжеловесных грузов по линии ГИБДД по всем регионам России, оформление разрешительной документации на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных ...Завершен16 лет назад
- $100
Добрый день. Нужно разработать логотип для бизнес портала. Основное направление портала - бизнес, биржа, финансы, и т.д. все что связанно с бизнесом. h t t p : / / f i r s t b p . r ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Есть логотип в jpeg, нужно его нарисовать в векторе. Кто готов сейчас сделать, пишите стоимость.Завершен16 лет назад
Требуется разработать логотип агентства недвижимости. Логотип должен отражать название компании - «Гарантия». Тип деятельности - работа с недвижимостью. Быть международным - без кириллических букв и желательно без букв вообще. Отсутствие острых углов. Ждем Ваши предложения. Рассмотрим ...Логотипы и Знаки77 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужен логотип для магазина телефонных карт:Завершен16 лет назад