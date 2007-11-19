Лого компании-производителя молодежной одежды

$200
Логотипы и ЗнакиЗавершен68 заявок482 просмотра
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Логотип для компании-производителя молодежной одежды. Более подрообную информацию передам выбранному исполнителю.

16 лет назад
high_it
Snetura Mirek 
NaN летПольша
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
natalis
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$200
3 дня
Работа была выполнена отлично, профессионально, качественно и точно в оговоренные сроки. На правки реакция фактические мгновенная. Порадовало еще и то, что Наталья не просто сухо сделала разработку, но и дала полезные рекомендации. По работе и отношению к ней видно, что этому замечательному разработчику в первую очередь важен результат творческой работы. Сотрудничеством очень доволен, будем работать еще! Рекомендую!
Замечательный заказчик! Сотрудничеством очень довольна, сработали четко, без проблем. Предоплаты/оплаты производились тоже четко. Спасибо за сотрудничество!
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