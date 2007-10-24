Всем добрый день. Необходимо сделать логотип 293х70 по макету. Макет в приложееном файле.

Из чего он состоит: слева-домик, справа вверху-справочник недвижимости 24, справа внизу-www.s-24.ru

Цветовая гамма (примерно): дом и слова справочник недвижимости и линия разделяющая справочник недвижимости и www.s-24.ru #708290, вверху 24- #F44844, внизу www.s-24.ru золотым цветом максимально вытянутым шрифтом по длине. Текст немного рельефный, с цветовыми преливами. Шрифт и переливы примерно как на этом сайте.

Как будет проходить сотрудничество. Вы оставляете предложения с портфолио, я выбираю одного исполнителя. Исполнитель делает 10 черновых вариантов, среди них выбираю варант или варианты, которые либо уже подойдут, либо необходимо будет сделать небольшие доработки

Оплата небольшая, но в дальнейшем, мне необходимо будет на основе этого логотипа сделать еще порядка 10 и более логотипов. Поэтому работа будет обеспечена. И при том для опытного дизайнера, нарисовать логотип не займет много времени. Срок изготовления в течении 7 дней.

Решающее значение при выборе исполнителя явлется наличие хорошего портфолио (не скачанного из интернета).