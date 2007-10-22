Логотип для тур-фирмы

Требуется логотип для туристической компании "Улёт". Требований нет, но есть пожелания:

1) Логотип должен быть креативным и качественным, как и название над которым он будет стоять.

2) По возможности, плюсом будет если этот логотип можно будет легко воспроизвести от руки.

Ну и основные критерии, которые, думаю, вам, настоящим мастерам, объяснять не надо: легкость, запоминаемость, гармоничность, узнаваемость, обоснованность, логичность, и т.д.

Условия работы: смотрю портфели, троим предлагаю показать на что они способны. После того как показывают, продолжаем работу с одним из них, остальным двум - утешительный приз в размере 10$ (5% от гонорара).