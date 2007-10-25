Нужен сексуальный логотипчик

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок369 просмотров
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Нужен сексуальный вебдванольный логотипчик для сайта: http://msexy.ru/

Необходимо заменить на этом сайте существующий логотип: http://msexy.ru/themes/excited/images/logo.gif

Логотип должен быть:

0. Сексуальный

1. лёгкий (желательно 20-30 кб, сейчас лого весит 5 кб)

2. Прозрачный?

3. Корректно отображаться в различных браузерах

4. Как то обыграть домен msexy

5. Веб2нольный (может быть отражение текста сделать или что то типа этого)

6. Гармонировать с цветовой гаммой сайта

7. размер можно чуть изменить

8. Должен быть лучше нынешнего)

16 лет назад
recoilme
Вадим 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
JRF
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Понравилось
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