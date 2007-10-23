Создание логотипа для сайта знакомств в Дагестане

# 1 — $

Требуется сделать логотипа сайту знакомств (Дагестанка.Ru). Сайт будет отличаться от мамбы и прочих отсутствием интим-услуг и будет предназначен для знакомств в хорошем смысле этого слова :)

Возможно, имеет смысл оформить лого как общий, собирательный образ Дагестанской девушки, подчеркнуть восток...

Найденные мной симпатичные дагестанки в приложении в архиве. Возможно, это несколько поможет в работе.

Но хочу заметить, что зацикливаться на образе девушки не стоит - это лишь вариант.

Жду креативных решений.

Проводится конкурс. Лучшая работа будет принята и оплачена.

Но она должна быть действительно лучшей!

Логотип должен хорошо смотреться в чёрно-белом исполнении, отвечать всем требованиям, предъявляемым к логотипам и не быть тупым коллажем (каких предлагается достаточно много).