Создание логотипа для сайта знакомств в Дагестане

$350
Логотипы и ЗнакиЗакрыт12 заявок1868 просмотров
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#1$

Требуется сделать логотипа сайту знакомств (Дагестанка.Ru). Сайт будет отличаться от мамбы и прочих отсутствием интим-услуг и будет предназначен для знакомств в хорошем смысле этого слова :)

Возможно, имеет смысл оформить лого как общий, собирательный образ Дагестанской девушки, подчеркнуть восток...

Найденные мной симпатичные дагестанки в приложении в архиве. Возможно, это несколько поможет в работе.

Но хочу заметить, что зацикливаться на образе девушки не стоит - это лишь вариант.

Жду креативных решений.

Проводится конкурс. Лучшая работа будет принята и оплачена.

Но она должна быть действительно лучшей!

Логотип должен хорошо смотреться в чёрно-белом исполнении, отвечать всем требованиям, предъявляемым к логотипам и не быть тупым коллажем (каких предлагается достаточно много).

16 лет назад
sozdatel-net
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Победитель конкурса
east_tan
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
Заявки фрилансеров
east_tan
41 год
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Была
14 лет назад
16 лет назад
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