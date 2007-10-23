Создание логотипа для сайта знакомств в Дагестане

Дорогие друзья! Нужен логотип. Пример на юзерпике. Название компании "Способ" Скачать в Кореле http://www.sposob.ru/sposob.cdr Требование: Логотип может быть создан с оглядкой на пример, единственное требование название и символ должны быть написаны по-русски, но желателен Ваш вариант. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать логотипа сайту знакомств (Дагестанка.Ru). Сайт будет отличаться от мамбы и прочих отсутствием интим-услуг и будет предназначен для знакомств в хорошем смысле этого слова :)
Возможно, имеет смысл оформить лого как общий, собирательный образ Дагестанской девушки, подчеркнуть восток...
Найденные мной симпатичные дагестанки в приложении в архиве. Возможно, это несколько поможет в работе.
Но хочу заметить, что зацикливаться на образе девушки не стоит - это лишь вариант.
Жду креативных решений.
Проводится конкурс. Лучшая работа будет принята и оплачена.
Но она должна быть действительно лучшей!
Логотип должен хорошо смотреться в чёрно-белом исполнении, отвечать всем требованиям, предъявляемым к логотипам и не быть тупым коллажем (каких предлагается достаточно много).
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