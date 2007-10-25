Логотип - баннер

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок259 просмотров
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Требуется создать не совсем логотип, но что-то подобное для игрового сайта-каталога флеш и мини-игр.

Размер 400х300. Место предполагаемого использования логотипа - флеш загрузчик для игр, перед самой игрой показывать этот логотип.

Требуемый стиль исполнения: на нанер "Марио в стиле XP". Тоесть, задание больше для художника, нежели дизайнера.

Более подробное ТЗ в личку, рассматриваю заявки только с похожими по типу заданиями в портфолио.

16 лет назад
krutomer
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
studio68
Сергей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
Рвется в бой, работа сделана максимально быстро. Быстрее еще никто не делал.
Очень приятно работать с вами!!! Легко и просто выполнять работу, четкие и ясные задачи!!! сделал заказ без проблем, получил огромное удовольствие от работы!!! Спасибо!!!
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