Логотип - баннер

Жду примеры работ и предложения. Лучше в аську 11 62 66 Бриф здесь http://intellsite.ru/brif.doc
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Требуется создать не совсем логотип, но что-то подобное для игрового сайта-каталога флеш и мини-игр.
Размер 400х300. Место предполагаемого использования логотипа - флеш загрузчик для игр, перед самой игрой показывать этот логотип.
Требуемый стиль исполнения: на нанер "Марио в стиле XP". Тоесть, задание больше для художника, нежели дизайнера.
Более подробное ТЗ в личку, рассматриваю заявки только с похожими по типу заданиями в портфолио.
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