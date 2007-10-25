Логотип - баннер

Требуется создать не совсем логотип, но что-то подобное для игрового сайта-каталога флеш и мини-игр.

Размер 400х300. Место предполагаемого использования логотипа - флеш загрузчик для игр, перед самой игрой показывать этот логотип.

Требуемый стиль исполнения: на нанер "Марио в стиле XP". Тоесть, задание больше для художника, нежели дизайнера.

Более подробное ТЗ в личку, рассматриваю заявки только с похожими по типу заданиями в портфолио.