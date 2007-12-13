Дорогие друзья!

Нужен логотип. Пример на юзерпике. Название компании "Способ" Скачать в Кореле http://www.sposob.ru/sposob.cdr

Требование:

Логотип может быть создан с оглядкой на пример, единственное требование название и символ должны быть написаны по-русски, но желателен Ваш вариант. Цветовое решение на ваше усмотрение, главное, чтобы не было ярких и совсем уж брутальных цветов. Логотип разрабатывается как для веб, так и полиграфии. Предпочтительно создать одноцветный вариант, с расчетом на то, что возможно будет обыгрываться другими цветами, пример меняющийся цвет логотипа, в зависимости от раздела услуг на сайте http://initline.ru/. Логотип для полиграфии не должен содержать градиентов. Для веба предпочтительно Web 2.0. Без предоплаты. Оплата только по факту одобренного варианта.