katiun

Катя katiun

 
44 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Web-дизайнер
Отзывы заказчиков
sposob
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$250
10 баллов
16 лет назад
Логотип
Спасибо! Все сделано очень красиво и качественно. Думаю, обращаемся не последний раз ;) Рекомендую всем!
Было очень интересно и приятно работать по проекту. Все договоренности выполнены вовремя. С удовольствием поработаю вместе в дальнейшем.
Ответный отзыв
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