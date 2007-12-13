Портфолио
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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
16 лет назад
Спасибо! Все сделано очень красиво и качественно. Думаю, обращаемся не последний раз ;) Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Было очень интересно и приятно работать по проекту. Все договоренности выполнены вовремя. С удовольствием поработаю вместе в дальнейшем.
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $300
от 7 дней
#468
Фирменный стиль
нет отзывов
от $400
#2236
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $300от 5 дней
#2989